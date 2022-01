Laigueglia, al via il secondo lotto del ripascimento della spiaggia

Laigueglia si prepara al completamento di un’opera di grande rilievo per il territorio. Al via infatti, entro pochi giorni, i lavori che interesseranno la porzione di litorale centrale e, in particolare, la zona di ponente, con un ripascimento strutturale in difesa della costa. L’intervento è reso possibile possibile grazie a finanziamenti pari a 5 milioni di euro complessivi nell’ambito del Piano Regionale approvato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Un progetto non di solo intervento a fronte di un’emergenza, ma di prevenzione rispetto alle possibili conseguenze.

“Questo secondo lotto, finanziato per 2,5 mln di euro, completerà un’operazione cui personalmente, unitamente all’Amministrazione, tengo molto - spiega il sindaco Roberto Sasso del Verme -. Verrà raggiunto a mio avviso un obiettivo storico”.

“Sono felice e orgoglioso di poter vedere realizzata un’opera di tale imponenza e importanza – prosegue - sia per la difesa del centro abitato e delle infrastrutture, sia per la funzione che l’operazione in sé assume nella riqualificazione del territorio in termini più ampi e della sua splendida spiaggia, nello specifico. Ciò, inoltre, conferirà senza dubbio alla nostra cittadina un aspetto ancor più ‘appetibile’ nel contesto delle località balneari liguri”.

“L’allungamento e rafforzamento dei pennelli esistenti, la regimentazione delle acque, l’innalzamento del muretto e il ridimensionamento dei varchi della passeggiata del centro storico, così come il massiccio intervento di ripascimento strutturale completeranno un quadro di valorizzazione territoriale che costituisce obiettivo considerevole per me e per l’Amministrazione tutta”.