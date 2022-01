Ad Alassio, in zona San Rocco, è stato smarrito Marlin, gatto domestico color rosso cipria tigrato. È uscito di casa ormai 3 giorni fa e non è più rientrato.

“Di solito rientra in giornata, ma questa volta non ha fatto ritorno. Chi lo vedesse, se riesce a trattenerlo, gentilmente mi chiami al numero 3472406833. Anche se non riusciste a trattenerlo, chiamatemi in caso di avvistamento”, è l’appello del suo "papà" umano Mirko.