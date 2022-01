Alassio, guasto all'acquedotto: temporanea interruzione erogazione acqua

La nota del comune di Alassio: "Si comunica che stamattina, a seguito della rottura di una valvola della rete dell'acquedotto civico, al fine di dare avvio in emergenza alla relativa riparazione, Sca è stata costretta ad interrompere temporaneamente l’erogazione dell’acqua nelle seguenti zone: via Verdi angolo via L. da Vinci, piazza Paccini e corso Dante".

"La riparazione, consistente nella sostituzione della valvola rotta, verrà, auspicabilmente, conclusa in giornata riportando alla normalità la funzionalità del civico acquedotto" conclude la nota.