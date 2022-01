Confraternite, Giorgio Canepa è tornato alla Casa del Padre: domani (22 gennaio) i funerali a Stella Santa Giustina

"Con profonda tristezza comunichiamo che è tornato alla Casa del Padre il confratello Giorgio Canepa". A riferirlo è il Priorato Diocesano delle Confraternite. Canepa era un componente della Confraternita Santissimo Sacramento a Stella Santa Giustina e di quella dei Santi Anna e Gioacchino a Cadibona e un prezioso membro del Priorato in veste di rappresentante di zona per i sodalizi di Stella e Celle Ligure.

"Ricordiamo con affetto Giorgio per la sua costante e attiva presenza nella famiglia confraternale - scrivono in una nota congiunta il priore diocesano Antonello Piccone, il segretario Andrea Firpo e il delegato vescovile don Giuseppe Ippolito - Era sempre presente a molte iniziative e disponibile nelle iniziative delle nostre realtà e del locale comitato della Croce Verde. È stato abile cristante e con serietà ha portato il 'Cristo' nelle strade di molti paesi della Liguria e agli incontri regionali e nazionali delle confraternite. Caro Giorgio, grazie per la tua amicizia e il tuo esempio e per essere stato sempre presente”.

Presso la parrocchia di Stella Santa Giustina venerdì 21 gennaio alle ore 20 sarà recitato il rosario e sabato 22 gennaio alle ore 15 sarà celebrato il funerale. "Invitiamo a partecipare in cappa", conclude il Priorato Diocesano delle Confraternite.