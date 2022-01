Alassio, via ai lavori per consolidare la berma alla base del Pontile Bestoso sul "buco" scavato dalle correnti

Inizieranno domattina (26 gennaio, ndr) i lavori di consolidamento della berma di massi collocata alla radice del Pontile Bestoso.

"Nei mesi scorsi - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Rocco Invernizzi - l’Associazione Bagni Marini di Alassio aveva segnalato all’Ufficio Tecnico Comunale una raccolta firme dei propri associati posti a levante del Pontile Mario Bestoso, nella quale si segnalava come, nella berma in massi naturali ubicata alla radice del pontile, si fosse originato una vera e propria fossa nel fondale. Secondo gli stessi, questo era causa, anche in condizioni di modeste correnti, di veri e propri vortici con conseguente rischio per l’incolumità dei bagnanti trascinati dalla corrente nei pressi degli scogli e lì sbattuti contro gli stessi nell’area del 'buco' formatosi. La scorsa estate, anche a seguito di alcuni interventi di salvataggio, operati dal personale degli stabilimenti balneari della zona, l’area fu segnalata con apposite boe sotto la supervisione del locale Ufficio Circondariale Marittimo".

"Si era quindi reso necessario - aggiunge Invernizzi - intervenire con la posa in opera di alcuni massi naturali di dimensione adeguata al fine di chiudere il 'buco' originatosi. La Giunta Comunale, usufruendo del contributo economico elargito dalla Regione Liguria per interventi di manutenzione ordinaria di opere esistenti, ha approvato e finanziato il progetto di manutenzione ordinaria della berma che nel frattempo l’Ufficio Tecnico del Comune aveva predisposto. Si tratta sostanzialmente di consolidare la berma con la posa in opera di alcuni massi di categoria adeguata (2°e 3° categoria)".

Acquisito il nulla osta della Regione Liguria, Settore Ecosistema Costiero e Acque lo scorso 18 gennaio e l’autorizzazione demaniale marittima n. 7/2022, rilasciata ieri mattina dall’Ufficio Demanio Marittimo del Comune, la Società cooperativa La Sorgente S.C.A.R.L. di Genova, darà inizio ai lavori a partire da domani, mercoledì 26 gennaio.