Monitoraggio edilizia scolastica, sopralluogo della Provincia: attenzione sulla carenza di spazi (FOTO)

Un sopralluogo della Provincia negli istituti scolastici superiori di Savona per fare il punto sui lavori di ammodernamento e messa in sicurezza.

Nella mattinata di ieri il Consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica, Demis Aghittino, accompagnato dal Vicepresidente Andrea Castellini e dai tecnici dell’Ufficio Manutenzioni Edilizie e Impianti della Provincia, hanno fatto visita al liceo Giuliano Della Rovere e lo scientifico Orazio Grassi.

Durante il sopralluogo, i Consiglieri Provinciali hanno avuto modo di confrontarsi con i Dirigenti Scolastici e di constatare personalmente lo stato degli interventi in corso, valutare le criticità strutturali e pianificare i prossimi passi per le future migliorie.

La visita è iniziata al Della Rovere, già oggetto di un miglioramento sismico grazie ai fondi PNRR, accompagnato da un relamping LED.

Durante il sopralluogo, i tecnici hanno avuto modo di esaminare lo stato dell’impianto elettrico della scuola, prossimo al limite della sua capacità, confermando la necessità di intervenire per garantirne una tenuta stabile e sicura.

La seconda tappa ha condotto i consiglieri al Liceo Scientifico Orazio Grassi, dove i lavori PNRR hanno riguardato principalmente l’adeguamento sismico e l’adeguamento alle normative di prevenzione incendi.

"Questi rientrano in un piano complessivo che prevede il rifacimento della pavimentazione e del tetto, fondamentale anche per il funzionamento della Segreteria e di altri ambienti - spiegano dalla Provincia - Entrambe le scuole hanno evidenziato una carenza di spazi, con una crescente domanda di aule per soddisfare il fabbisogno degli studenti e del personale docente. La problematica riguarda in particolare la difficoltà di gestire un numero sempre maggiore di iscrizioni in strutture che non sono più sufficientemente dimensionate".

"La Provincia è vicina alle Amministrazioni locali e alle istituzioni scolastiche per migliorare la vivibilità degli spazi e la qualità della didattica. I nostri ragazzi meritano plessi sicuri e funzionali, e continueremo a mantenere alta l'attenzione sullo stato di avanzamento dei lavori, affinché questi incidano il meno possibile anche sui prossimi esami di maturità" commenta il Consigliere Aghittino.

"L’adeguamento alle normative e il miglioramento delle scuole sono temi prioritari per il territorio. L’impegno della Provincia è concreto e mirato, e siamo pronti a collaborare con il Comune di Savona per valutare soluzioni condivise per le strutture in questione" spiega il vicepresidente Castellini.