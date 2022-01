Dego, due anni e mezzo di mandato della giunta Siri: il primo cittadino fa il punto della situazione

Due anni e mezzo di mandato: il sindaco di Dego Franco Siri fa il punto della situazione partendo dai lavori già programmati dalla precedente amministrazione comunale: asfaltatura zona palazzi lottizzazione Gallaro e rifacimento canale raccolta acque bianche – importo 90 mila euro; bitumatura strada comunale località Sugliani – importo 16 mila euro; catramatura tratto strada comunale zona industriale via Marchisio – importo 13 mila euro; rifacimento e messa in sicurezza del muro di contenimento strada comunale a seguito di una frana in località Maranzini – importo 65 mila da fondi regionali L. 20/2006.

Lavori totalmente eseguiti e programmati dall'attuale amministrazione comunale:

- rifacimento copertura magazzino comunale adiacente alle scuole secondarie in utilizzo alla pro loco – importo 6 mila euro (avanzo di amministrazione);

- rifacimento recinzione giochi adiacenti edificio scuole infanzia e primaria - importo 8 mila euro (avanzo di amministrazione);

- acquisto e installazione tabellone luminoso palestra comunale utilizzato da Volley Valbormida – importo 1.500 euro (avanzo di amministrazione);

- realizzazione tratto di marciapiede su ambo i lati di via Martiri della Libertà con abbattimento barriere architettoniche – importo 90 mila euro circa di cui: 50 mila contributo dello Stato e 40 mila circa entrate sanzioni ufficio Tributi;

- realizzazione tratto di marciapiede con abbattimento barriere architettoniche sempre in via Martiri della Libertà su ambo i lati del ponte fiume Bormida con illuminazione pubblica – importo 55 mila euro contributo Regionale Legge nr. 145/2018;

- costruzione scogliera lungo il fiume Bormida di contenimento e protezione alla strada comunale di accesso a località Piano (viale Rimembranza), opera finanziata mediante contributo Regionale pari a 660 mila euro;

- sistemazione campo sportivo a seguito dei danni subiti durante l'alluvione del novembre 2019 – importo 13 mila euro (avanzo di amministrazione);

- interventi per ripristino buche sulle strade comunali e asfaltature tratti di esse su tutto il territorio comunale – importo 270 mila euro circa (avanzo di amministrazione e fondi strade);

- copertura casetta dello sci in uso al centro culturale, sistemazione attrezzature giochi zona Gallaro e ringhiera pontino sul torrente Valla lungo la strada Gallareto-Valla – opere eseguite dalla Verallia;

- sostituzione e manutenzione giochi per bambini in piazza IV novembre e nelle adiacenze delle scuole materna e primaria – 3.500,00 euro (contributo Associazione AVIS Dego) per acquisto materiale e lavori eseguiti in collaborazione con altre associazioni locali;

- rifacimento parte ammalorata della staccionata a protezione del Sentiero Napoleonico Dego-Castello – importo 1.500,00 euro (contributo Associazione AVIS Dego);

- lavori di asfaltatura tratti di parcheggi adiacenti a nuovi marciapiedi in via Martiri della Libertà e acquisto arredi urbani – importo 20 mila euro;

- acquisto 2 tabelloni per affissione manifesti (Santa Giulia e Sugliani) e portabici per 5iazza IV Novembre – importo 500,00 euro;

- acquistato e installato 4 cabine fermata autobus 6 mila euro (50% finanziato da Verallia);

- eseguito lavori di contenimento e prevenzione del rischio idrogeologico in località Pian Pino – Collina del Dego, consistenti in sistemazione di una frana e interventi sulla viabilità minore, il tutto con metodologia dell'ingegneria naturalistica e acquisto di pala meccanica per un importo totale di 391 mila euro - contributo Fondi Europei PSR 2014-2020 Tipologia 8.3.1;

- eseguito intervento di manutenzione ordinaria per la difesa del suolo 2020 consistente in pulitura foce rio Pollovero con fiume Bormida (intervento resosi necessario per tutelare gli scantinati e garage di parte delle abitazioni della zona Gallaro, via Savona, località Colletto e del campo sportivo comunale in caso di eventi alluvionali) – 8.400,00 euro più spese tecniche – fondi Regionali per pulizia torrenti;

- interventi manutenzione ordinaria per la difesa del suolo 2021 consistenti nel completamento della pulizia del tratto del fiume Bormida in prossimità della foce del rio Pollovero - importo 12 mila euro - fondi Regionali per pulizia torrenti;

- Lavori di somma urgenza a seguito dell'alluvione del novembre 2019 consistenti nella sistemazione di 5 movimenti franosi: strada Pian della Canapa, strada comunale località Sugliani, strada comunale Santa Giulia – Scaletta, strada comunale Porri – Collina e parte sottostante sentiero Napoleonico località Castello per una spesa totale di circa 40 mila euro, somme anticipate dal comune e non ancora avute dalla Regione Liguria;

- lavori di adeguamento normativa antincendio scuola primaria e materna - importo 13 mila euro;

- lavori di adeguamento normativa antincendio scuola secondaria (70 mila euro) e piano terra centro sociale (30 mila euro) in corso di esecuzione;

- potenziamento impianto di videosorveglianza con installazione di telecamera per rilevamento targhe in località Colletto - importo 12 mila euro (avanzo di amministrazione), intervento resosi molto efficace in quanto in aggiunta ai 9 punti già attivi: ha permesso più volte alle forze dell'ordine operanti sul territorio di poter identificare autori di danni a strutture o arredi urbani;

- interventi di ripristino recinzione campo sportivo comunale a seguito di danni alluvionali novembre 2021 - importo 10 mila euro, avanzo di amministrazione (lavori in fase di esecuzione).

"Nonostante le difficoltà del periodo che tutti conosciamo - spiega il primo cittadino Siri - sono assai orgoglioso dell'operato del mio gruppo, nessuno escluso, a partire dalla grande professionalità degli uffici comunali, in particolare l'ufficio tecnico, che senza limitazioni di orario hanno svolto e stanno eseguendo il loro lavoro in modo impeccabile. Tutto il personale comunale si è prodigato affinché nessuna risorsa andasse persa, anche in considerazione delle difficoltà riscontrate per accedere ai contributi".