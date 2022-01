Covid 19, nel savonese schizzano i ricoveri: due cluster in ospedale, al Santa Corona e al San Paolo

Scorrendo il bollettino quotidiano sulla situazione Covid19 nella nostra regione (leggi QUI) tra i dati di maggior rilievo, anche ai fini della "zonizzazione" della Liguria nelle prossime settimane, ossia quello delle ospedalizzazioni, a spiccare era l'aumento dei ricoveri nel savonese.

A contribuire a questo incremento (+15) il contagio di alcuni pazienti del Santa Corona e del San Paolo, come ha svelato il governatore Toti in una nota sulla situazione pandemica: "Il numero dei ricoveri ha subito, in termini numerici, un aumento nelle ultime 24 ore in conseguenza di un cluster di 14 casi rilevato nel reparto di Ortopedia all’Ospedale di Pietra Ligure. E un altro più contenuto di 4 casi in Medicina al San Paolo. Ma si tratta di persone ricoverate per altre patologie risultate positive al Sars-Cov2”.

Nel dettaglio, sono 14 i positivi al Sars-Cov2 nel nosocomio pietrese e 4 in quello del savonese.

A tal proposito, in una nota, l'Asl2 savonese ha comunicato di aver eseguito la sanificazione dei reparti di degenza come da protocollo, eseguito il tracciamento dei contatti stretti entro le 72 ore precedenti dal riscontro della positività ed è stato effettuato un tampone rinofaringeo a tutti i pazienti ricoverati presso i reparti interessati al momento del riscontro della positività e a tutti gli operatori afferenti alle suddette struttura di degenza.

"Nell’ambito della suddetta attività di monitoraggio - precisa quindi l'azienda - allo stato attuale i pazienti risultano tutti asintomatici o paucisintomatici".