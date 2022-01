Pontinvrea, auto ribaltata lungo la Sp 334: soccorsi mobilitati

Soccorsi mobilitati questa mattina a Pontinvrea per un'automobile ribaltata. L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 6.30 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

L'incidente si è verificato lungo la Sp 334. Le cause sono ancora in via di accertamento, ma secondo quanto riferito, il conducente, una donna di circa 50 anni, avrebbe fatto tutto da solo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari e le forze dell'ordine. La donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.