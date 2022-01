Savona, tende e rifiuti abbandonati vicino al Priamar: lanciato l'allarme (FOTO)

Due tende e rifiuti accatastati in pieno giorno nell'area abbandonata a fianco al Priamar nella parte finale del parcheggio a pagamento gestito da Ata.

Questo è lo scenario in cui ci si imbatte a Savona a due passi dal cantiere per il Crescent 2 praticamente sopra la galleria dell'arsenale che porta ai varchi portuali. A segnalare la presenza alcuni cittadini che passavano nei pressi della zona portando nelle aree verdi i loro amici a 4 zampe.

Lo scorso 4 gennaio era stato sgomberato dalla polizia locale l'accampamento di tende presente nella spiaggia prospicente alla fortezza del Priamar a Savona.

Gli agenti erano intervenuti per ripristinare lo stato dei luoghi e rimuovere i bivacchi lamentati a più riprese da diversi cittadini, che comprendevano falò, cucine improvvisate, materassi e rifiuti di ogni genere. Circa dieci i tendoni, adibiti ad abitazione, che erano stati rimossi.

Sul posto erano stati identificati 5 cittadini extracomunitari, tutti con precedenti di polizia, che dormivano ancora dentro alle tende al momento dell'arrivo degli agenti. Per loro era stato disposto l'allontanamento dalla zona ed erano stati sanzionati per l'occupazione abusiva dell'area demaniale. Gli stessi uomini erano stati poi indirizzati alla Caritas di Savona con l'obiettivo di trovare una collocazione per la notte.