Albenga, da Superpizza 650 euro per il Gaslini con la farinata solidale

“Iniziamo con dirvi GRAZIE. Questa iniziativa è stata un successo … una Farinata per beneficenza è stata molto apprezzata fra gli Ingauni. Ci sembra giusto e corretto rendervi partecipi: abbiamo fatto la bellezza di 117 farinate per un totale di € 650 @ospedale.gaslini”. Così su Facebook Fabio e Concetta Calvi, titolari del locale Superpizza ad Albenga che da martedì 18 gennaio hanno lanciato un’iniziativa benefica valida fino al 24 in favore dell’ospedale Giannina Gaslini di Genova: tutto il ricavato della vendita delle farinate devoluto per la ricerca sanitaria e scientifica.

La grande soddisfazione per la cifra raccolta, pubblicando la copia dell’ordine di bonifico effettuato oggi, 25 gennaio. “Abbiamo due bambine e la nostra sensibilità sulle tematiche che riguardano la salute dei piccoli è alta. Riteniamo importante, quando possibile, dare un piccolo aiuto per i bambini e le loro famiglie che sono in difficoltà a causa di malattie che ancora non hanno trovato una cura”.