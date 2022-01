Borghetto, in biblioteca una sezione dedicata alla Shoah

Istituita dal Parlamento italiano con la legge n. 211 del 20 luglio 2000, la Giornata della Memoria commemora le vittime dell’Olocausto ed onora coloro che, a rischio della propria vita, hanno protetto i perseguitati. Compito di tutti è continuare a ricordare e, come scrive la Senatrice a vita Liliana Segre, "fare Memoria per tenere vivo il ricordo di tanti innocenti".

"Per far sì che il ricordo continui e che la conoscenza dei fatti generi rispetto e civiltà, la biblioteca civica ha approntato un'apposita sezione, dove si possono trovare libri, documenti e video sulla Shoah, per la consultazione e il prestito. La sezione contiene anche testi adatti per bambini e ragazzi, per permettere anche alle nuove generazioni di conoscere la storia, affinché i ragazzi e le ragazze possano costruire un mondo senza le persecuzioni, l’indifferenza, l’ingiustizia, il dolore degli innocenti" commenta l'assessore alla Cultura Mariacarla Calcaterra.