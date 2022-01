Giornata della Memoria, Siap Liguria: "Baluardo di democrazia, preservare da silenzi e banalizzazione"

"La Giornata della Memoria rappresenta un baluardo della nostra democrazia e deve essere preservata da silenzi, banalizzazioni e parole di circostanza.

Chi ha concepito e messo in atto uno sterminio di massa è stato il genere umano: una vergogna indelebile.

Ecco perché anche quest’anno il Sindacato Appartenenti Polizia della Liguria si unisce a tutte le iniziative messe in campo dalla Polizia di Stato, dalle Istituzioni e dal mondo sociale democratico per fare in modo che il Giorno della Memoria resti scolpito per sempre nella mente e nel cuore delle prossime generazioni".

Così in una nota la segreteria regionale del Sindacato Italiano degli appartenenti alla Polizia.