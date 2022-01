Calice, parchi gioco riservati agli "under12". Comi: "Misura a tutela delle strutture. Ma massima comprensione"

Accesso ai parchi gioco della centralissima piazza Massa, di piazza Cappa a Carbuta e di via Trattati di Roma solo se si ha meno di 12 anni.

E' questa l'ordinanza emanata dal primo cittadino di Calice Ligure, Alessandro Comi, dopo il ripetersi di segnalazioni nelle quali venivano resi noti agli amministratori comunali problemi, di diversa natura, alle aree per i più piccoli.

"Contrariamente a quanto alcuni sembrano pensare abbiamo valutato attentamente l’opportunità o meno di emettere una simile ordinanza" spiega il sindaco, precisando poi che "tale atto viene emesso a tutela dei più piccoli, di coloro che ogni tanto devono rinunciare ad utilizzare alcuni giochi perché rotti o danneggiati".

"Nessuna ordinanza sarebbe necessaria se tutti usassero il cervello e l’educazione prima di utilizzare quei giochi - continua - ma naturalmente non è intenzione dell’Amministrazione comunale attivare controlli restrittivi o iniziare campagne sanzionatorie contro i bambini ma solo tutelare i più piccoli durante le loro ore di svago. Esiste una discrezione nella valutazione delle situazioni e questa ovviamente sarà sempre applicata" precisa.

Nonostante ciò, il provvedimento ha suscitato qualche perplessità in alcuni utenti. Aggiunge però Comi: "Ho personalmente parlato con alcuni genitori ieri pomeriggio (26 gennaio, ndr), in particolare con una mamma che porta abitualmente sua figlia ai giardini pur avendo più di dodici anni, e le ho tranquillizzate in merito alle finalità dell’ordinanza, non hanno dimostrato di esserne scandalizzate ma anzi si sono dimostrate comprensive".

"Resto come sempre a disposizione di coloro che vorranno confrontarsi con me o avere delucidazioni in merito" conclude il sindaco Comi.