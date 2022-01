Gli alunni delle 5 dell’Alberghiero Migliorini di Finale tra pietre d'inciampo e il ricordo dei lavoratori Piaggio nel Giorno della Memoria (VIDEO)

In occasione della Giornata della Memoria, le classi 5C e 5D dell'istituto alberghiero "Migliorini" di Finale hanno deposto dei fiori ai piedi della lapide di piazzetta della Libertà che ricorda i lavoratori della Piaggio che per aver aderito allo sciopero del 1 marzo 1944 furono deportati nei campi di sterminio di Mauthausen.

Goffredo Scacciotti, che vide la moglie per l’ultima volta a Genova, era sul treno diretto al campo. La moglie anni dopo confessò che in quel momento capì che non avrebbe più visto il suo Goffredo.

Antonio Arnaldi, il più giovane del gruppo, che tornò a Finale Ligure e per tutta la vita testimoniò l’orrore vissuto, soprattutto nelle scuole.

I lavoratori deportati furono venticinque e di molti non abbiamo testimonianza ma sappiamo che lottarono per la fine della guerra, per ottenere cibo e per la propria libertà.