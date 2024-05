Finale 2024, il candidato sindaco Angelo Berlangieri in tour con la cittadinanza

Da giovedì 16 fino al prossimo 30 maggio la lista “Berlangieri Sindaco” inizia il suo tour con la cittadinanza in vista delle elezioni comunali a Finale Ligure.

Sono undici gli incontri pubblici programmati da qui al voto dell'8 e 9 giugno per la campagna elettorale, in tutti i rioni, quartieri e frazioni della realtà territoriale finalese, con l’obiettivo di consolidare il feeling e l’entusiasmo dei cittadini per la candidatura a sindaco di Angelo Berlangieri e per la sua lista.

"Abbiamo organizzato una serie di appuntamenti per poter presentare al meglio il nostro programma e la nostra proposta alternativa per Finale Ligure. Saremo in prima linea assieme ai cittadini per capire i loro problemi e le loro esigenze", commenta Berlangieri.

"Vogliamo illustrare nei dettagli le iniziative previste nel nostro progetto amministrativo per la città, convinti di poter ottenere la fiducia dei finalesi”.

“Anche nei vari confronti con il mondo associativo finalese e le categorie economico-sociali stiamo riscontrando una massima positività rispetto alla nostra proposta di governo cittadino, anche grazie a una lista composta da persone competenti, rivolte al solo interesse di Finale Ligure e del suo rilancio” conclude Berlangieri.