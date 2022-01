Albisola, tre nuovi campi da padel a Luceto: il comune pubblica l'avviso per la manifestazione d'interesse

Il Comune di Albisola Superiore ha indetto un avviso pubblico per l'affidamento in concessione di un'area presente a Luceto in via Saettone, vicina al campo da calcio a 11 e alla parrocchia di San Matteo, per la realizzazione e la gestione di 3 campi da padel di cui almeno due coperti.

I concessionari dovranno costruire i campi da gioco comprensivi di impianti di illuminazione e idrici fognari, la viabilità e la realizzazione degli spogliatoi. Inoltre dovranno garantire la gestione dell’attività sportiva, la sorveglianza, la custodia e la pulizia oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto sportivo e gli spetteranno tutti gli introiti derivanti dall’utilizzo e la gestione del campo da gioco realizzato.

L’impianto sportivo dovrà essere completato entro 3 anni dalla data dell’aggiudicazione e la concessione durerà 25 anni.

Saranno ammessi a partecipare società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate con sede nel comune albisolese con lo scopo di promuovere lo sport in stretta connessione con la comunità locale e in possesso di alcuni requisiti.

I soggetti che sono interessati potranno inviare le domande Comune di Albisola Superiore, entro le 12:00 del 18 febbraio.