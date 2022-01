Si schianta con l'auto e scappa: conducente rintracciato dalla polizia locale di Albenga

A seguito dell’attività investigativa svolta dall'Unità Operativa Infortunistica Stradale della polizia locale di Albenga è stato identificato e rintracciato il conducente del veicolo Audi A4 che la sera della vigilia di Natale è rimasto coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto in via del Cristo. L'automobilista dopo aver abbandonata la macchina macchina incidentata si era dileguato nelle vicine campagne.

Il guidatore, un ragazzo di origine straniera, una volta rintracciato dagli agenti, ha ammesso di aver provocato l’incidente affermando di essersi allontanato perché impaurito.

Il giovane è stato sanzionato per la fuga dal luogo dell’incidente che fortunatamente non ha visto feriti, ma soli danni a cose, e per aver perso il controllo dell’autovettura oltre ad essere oggetto di segnalazione agli uffici competenti della motorizzazione civile, nonché alla Prefettura di Savona per l’adozione dell’immediato provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida.

"La pronta informazione ricevuta da parte della Centrale Operativa della Polizia Locale la sera della vigilia di Natale e l’immediato intervento della pattuglia, nonché la successiva attività investigativa coordinata dal sovrintendente capo Orengo Giorgio - ha precisato il responsabile dell’U.O. Infortunistica, il commissario Capo Mariogianni Marmentini - hanno condotto alla non facile identificazione del conducente dell’auto responsabile dell’incidente. Dall’attività di indagine svolta è emerso inoltre che il conducente del veicolo, feritosi in conseguenza dell’incidente, la sera del fatto si trovava a condurre l’autovettura in stato di ebbrezza e, pertanto, è stato segnalato sia alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool".

Il commissario Capo Marmentini conclude ringraziando tutti colleghi che giornalmente e professionalità operato sul territorio e che nello specifico hanno fornito elementi importanti alla U.O. Infortunistica che, sviluppati prontamente, hanno determinato la identificazione del fuggitivo.

L’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci: "Le doti investigative della Polizia Locale garantiscono la sicurezza stradale intercettando anche i pirati della strada. Mi complimento con tutti gli agenti costantemente impegnati sul territorio e con il Marmentini responsabile dell’ufficio infortunistica e sinistri".

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: "La polizia locale di Albenga agisce con grande professionalità in tutte le molteplici attività delle quali si occupa. Ringrazio gli agenti impegnati a 360° sul territorio per il lavoro che quotidianamente svolgono con grande impegno".