Disagi autostradali, viceministro Morelli: "Ministero contribuirà a risolvere nodi che Regione non è in grado di dipanare"

“Alla luce delle numerose segnalazioni sui continui disagi che interessano le autostrade liguri, chiederò una relazione sui tavoli tecnici che Regione Liguria sta portando avanti con Autostrade per l’Italia nel tentativo di risolvere la situazione. Certamente il Ministero potrà dare un contributo importante per sciogliere i nodi viabilistici che la Regione non è in grado di dipanare. Il ricorso allo strumento del cashback è una misura tampone e non una soluzione definitiva, autotrasportatori ed utenti meritano risposte strutturali”.

Così il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Alessandro Morelli.