Intervento dei Vigili del fuoco nel tardo pomeriggio odierno ad Albenga, presso alcune palazzine di viale 8 marzo dove, per motivi non ben accertati, una bombola di gas è andata in fiamme.

Le fiamme si sono sviluppate all'aperto senza creare danni a cose o persone e sono state prontamente domate dalla squadra giunta sul posto.