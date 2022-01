Ospedale di Albenga, l'Amministrazione Tomatis al sindaco Melgrati: "Discuteremo coi sindaci nella conferenza del distretto sociosanitario"

"Apprendiamo con piacere che finalmente il sindaco di Alassio Marco Melgrati abbia deciso di schierarsi a favore dell'ospedale di Albenga", una struttura "nuova e all'avanguardia, situata in una posizione strategica che la rende fondamentale per l'intero comprensorio" per cui è importante, "come sottolineato più volte, è importante portare avanti una battaglia condivisa".

Accoglie così le parole del sindaco della Città del Muretto il collega albenganese Riccardo Tomatis che, insieme al presidente del Consiglio Comunale cittadino e presidente della Commissione Sanità Diego Distilo, ribadisce l'apprezzamento verso la solidarietà mostrata nella giornata di ieri (29 gennaio, ndr), senza tuttavia far mancare alcune precisazioni.

"Ho letto ieri un comunicato del sindaco Melgrati che convoca tutti i sindaci e il consigliere regionale Brunetto. Peccato che lo abbiamo già fatto - afferma Distilo - Mi fa davvero piacere però vedere una sua scesa in campo perché è da novembre che convoco commissioni sanità invitando tutti i sindaci, che ringrazio di cuore per aver partecipato, e nell’ultima commissione anche i consiglieri regionali con la presenza proprio dei consiglieri Brunetto e Mai. Peccato che in quell'occasione il sindaco Melgrati non fosse presente, come non lo era le scorse volte, probabilmente per impegni, senza delegare nessuno della sua Amministrazione, come invece alcuni sindaci hanno fatto".

"Durante l'ultima Commissione Sanità allargata - ribadisce il primo cittadino - abbiamo avuto modo di sentire il consigliere regionale Brunello Brunetto, che ringrazio ancora per la sua presenza e per essersi reso disponibile ad un confronto con i sindaci del territorio. Purtroppo, però, non essendo stato delegato dal Presidente e assessore alla Sanità Giovanni Toti, non ha potuto fornire delle risposte e rassicurazioni chiare sul futuro del nostro ospedale".

"Ora se il sindaco Melgrati finalmente ha deciso di combattere a difesa dell’ospedale di Albenga io sono felicissimo e sono disposto a lasciargli il ruolo di coordinare con il presidente Toti la riunione che abbiamo deciso di fare a seguito della Commissione Sanità con la presenza dei sindaci del comprensorio, senza ripetere azioni già fatte ma passando alla fase successiva - prosegue Distilo - Stiamo attendendo fiduciosi la risposta di Toti sapendo che il presidente era a Roma per l’elezione del presidente della Repubblica".

"Sarà mia cura - conclude Tomatis - dopo aver terminato gli incontri con le associazioni e i rappresentanti di categoria del territorio (mercoledì vi sarà l'incontro con i rappresentanti delle categorie economiche) che hanno già apportato un contributo importante, convocare una conferenza dei sindaci del distretto sociosanitario, sede istituzionale per discutere tematiche sanitarie, e, in quella sede idonea, anche il sindaco di Alassio potrà intervenire e portare il proprio contributo".

"Senza nessuna polemica - chiosa il presidente Distilo - ringrazio di cuore il sindaco Melgrati per l’interesse e la sua posizione, e mi permetto di chiedergli di continuare a occuparsi della pratica perché un sindaco decisionista e preparato come lui può ottenere grandi risultati. Difendiamo davvero l’ospedale senza interesse di visibilità".