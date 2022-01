Consiglio dei ministri: ancora dieci giorni con le mascherine all'aperto e le discoteche chiuse

Novità sono invece attese dal Cdm di mercoledì, dal quale dovrebbe scaturire un nuovo decreto Covid che fornirà copertura normativa all'ordinanza per le mascherine e le discoteche, ma che affronterà anche il problema delle quarantene a scuola. Tra le questioni aperte, inoltre, anche quella inerente la durata del Green pass per chi ha ricevuto tre dosi di vaccino.

Il premier ha poi affrontato la tematica dell'attuazione del Pnrr evidenziando come l'erogazione della seconda rata (scadenza 30 giugno 2022) presupponga il conseguimento di 45 traguardi e obiettivi per un contributo finanziario e di prestiti pari a 24,1 miliardi di euro.

Tornando alla proroga della chiusura delle discoteche per altri dieci giorni, dal sindacato delle imprese di intrattenimento hanno fatto sapere che il provvedimento di proroga deve essere considerato l'ultimo e che non ci dovranno essere più rinvii: "Evidentemente il governo ha voluto essere ancora prudente e ci auguriamo che questa sia veramente l'ultima proroga per l'unico settore in Italia che è chiuso ininterrottamente da due anni, salvo la piccola parentesi estiva nel 2021" ha dichiarato Maurizio Pasca, segretario del Silb.