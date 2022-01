Forte vento di burrasca, Arpal emana l'avviso meteorologico per domani (1° febbraio)

Il Centro Meteo Arpal ha emanato l'avviso meteorologico per vento di burrasca forte settentrionale per la giornata di domani, martedì 1° febbraio, su tutta la Regione.

Nelle ultime ore i venti si sono disposti dai quadranti meridionali su gran parte della regione (eccezione fatta per gli estremi, imperiese e spezzino) con rinforzi sui crinali: a Tanadorso, nel comune di Ronco Scrivia (770 metri d’altezza), una raffica ha toccato gli 86 km/h.

Nuvolosità diffusa interessa, questa mattina, la Liguria ma senza precipitazioni di rilievo. Il mare è tra mosso e molto mosso.

Nella notte la minima è stata registrata ad Amborzasco (Santo Stefano d’Aveto, Genova) con -2.3 mentre, alle ore 11.15, la temperatura più elevata registrata dalla rete Omirl è 12.9 a Colle d'Oggia (Montalto Carpasio, Imperia).

Le previsioni per le prossime ore: oggi, lunedì 31 gennaio, dal pomeriggio venti da nord/nord-ovest in intensificazione fino a burrasca su tutte le aree, possibili raffiche fino a 90-100 Km/h su crinali e sbocchi vallivi. Temporaneo aumento del moto ondoso fino a molto mosso da sud-ovest con periodo 8 s su C.

Domani, martedì 1° febbraio, dalle prime ore ulteriore intensificazione della ventilazione con intensità fino a burrasca forte e carattere diffuso su tutte le aree, possibili raffiche fino 110-120 Km/h. Graduale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio.

Mercoledì 2 febbraio nulla da segnalare.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.