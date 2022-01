Provincia di Savona: Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato

Si sono svolti questa mattina il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci convocati in relazione alla presentazione dei documenti di bilancio provinciale per il triennio 2022-2024: il Documento Unico di Programmazione e lo Schema di bilancio di previsione.

Durante la seduta di Consiglio, il Servizio Bilancio e programmazione economica-finanziaria della Provincia ha presentato all'organo consiliare - come previsto da normativa - il Documento Unico di Programmazione ai fini della conseguente deliberazione.

Il DUP è un documento di carattere generale che costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente e costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. Si compone di una sezione strategica, che sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato degli organi elettivi anche in coerenza con le linee di indirizzo di programmazione regionale, e una sezione operativa, che individua i programmi operativi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici.

Dopo la presentazione dei documenti del DUP e lo schema di bilancio di previsione, il Consiglio ha provveduto alla loro votazione ed approvazione, con 7 voti favorevoli e l'astensione di 4 componenti eletti nella lista Uniti per Savona.

Terminato il Consiglio Provinciale si è svolta l'Assemblea dei Sindaci che ha espresso il parere sui documenti di bilancio con voto favorevole da parte di tutti i comuni partecipanti, ad eccezione di quello di Savona che si è astenuto.

Subito dopo si è tenuta la seconda seduta di Consiglio che ha approvato, sempre con l'astensione dei consiglieri di Uniti per Savona, il Bilancio di Previsione 2022-2024 e procedendo quindi con l'immediata esecutività, dando così il via definitivo allo strumento fondamentale per l'Ente.

"L'approvazione del Bilancio di Previsione – spiega il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri - è ovviamente un momento fondamentale per l'Ente e soprattutto un segnale; perché se si pensa che nel 2017 si arrivò all'approvazione solo a dicembre dello stesso anno e ancora l'anno scorso alla fine del mese di marzo, riuscire ad approvare un documento nel mese di gennaio è sicuramente un segnale positivo e, come rilevato da tutti i componenti del Consiglio e sostanzialmente anche in Assemblea dei Sindaci, con risorse che consentono una riprogrammazione concreta nelle diverse e fondamentali competenze dell'Ente ancora di più, con l'aspettativa di poter averne ulteriori risorse da fare oggetto di variazione di bilancio positiva da alcune alienazioni immobiliari e dalle risorse strutturali di protezione civile in arrivo per il nostro Ente e per tutto il nostro territorio e le sue comunità”.

“Non ci resta che proseguire nel costante e concreto lavoro in sinergia con i nostri Enti, grazie al fondamentale impegno dei nostri Uffici", conclude Olivieri.