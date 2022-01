Savona centro di innovazione e sperimentazione: il comune si candida alla missione climatica della Commissione Europea

Savona si candida alla missione "Climate Neutral and Smart Cities" della Commissione Europea. Nella giunta di questa mattina è stata deliberata la partecipazione.

"Questa candidatura portata avanti insieme con gli assessori Francesco Rossello e Barbara Pasquali è un impegno politico molto ambizioso, coerente con il programma dell'amministrazione e con le iniziative già avviate e che potrà diventare un'opportunità per sviluppare programmi e metodologie innovative con il coinvolgimento di tutti i soggetti locali interessati al percorso verso la transizione ecologica" afferma l'assessore Ilaria Becco.

Il comune capoluogo quindi potrebbe diventare una delle 100 città d'Europa climaticamente neutrali e smart entro il 2030.

La decisione presa dall'amministrazione è quella di rispondere alla call della Commissione Europea che farà delle città vincitrici dei veri e propri centri di sperimentazione e innovazione con strade preferenziali per accedere a fondi e finanziamenti, una strada che è coerente con il percorso che condurrà Savona verso la candidatura a Capitale della Cultura.

"Un'occasione davvero importante che abbiamo scelto nonostante la grandissima difficoltà, per dare coerenza agli obiettivi dell'agenda 2030 e inserire Savona in un circuito" ha detto il sindaco Marco Russo.

Sulle scuole il comune sta effettuando invece sopralluoghi in tutti i plessi dei 4 comprensivi per individuare le necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria in previsione di un Piano Scuole coordinato e per incrociare le esigenze riscontrate con i bandi attivi.

"E' stato impostato un lavoro coordinato e trasversale tra gli uffici e gli assessorati promosso dalla collega Elisa Di Padova. E' nata una vera e propria task force che coinvolge anche l'Assessore all'Edilizia Scolastica, Lionello Parodi" ha continuato l'assessore Becco.

Sulla digitalizzazione e il sociale è in corso un'attività dì lavoro propedeutica a eventuali candidature per i bandi che devono ancora essere pubblicati.

"L'intenzione è partecipare ai bandi che usciranno il 15 febbraio come Distretto dì cui Comune di Savona è capofila" ha spiegato l'assessore ai servizi sociali Riccardo Viaggi che ha già incontrato quasi tutte le amministrazioni per ragionare su questa possibilità.

Sul fronte della transizione digitale della pubblica amministrazione si attendono invece gli avvisi dei bandi specifici previsti intorno a metà aprile che, spiega l'assessore Branca, "riguardano tutti quei processi che garantiscono ai cittadini e alle imprese servizi fruibili senza dispendio di tempo e di energie".

Sul fronte assunzioni invece è alta l'attenzione dell'amministrazione per dar vita ad un'unità di progetto.

"Si tratta di un gruppo di coordinamento trasversale sui vari progetti e bandi, cui faranno capo alcune risorse umane interne dei vari settori del Comune che verrà implementato con nuove assunzioni a tempo determinato previste proprio dal PNRR e dalle norme in vigore" conclude Branca.