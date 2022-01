Vaccini, Toti non ha dubbi: "Quarantena, sistema dei colori, durata del green pass: necessaria una semplificazione delle regole"

"È necessaria una semplificazione delle regole: dalla quarantena al sistema dei colori fino alla durata del green pass. Una quantità di norme che rendono la situazione molto complessa e che necessitano di una rivisitazione. Ormai abbiamo il 90% di italiani vaccinati e le regole dovrebbero prevedere un alleggerimento". Lo dice il presidente e assessore alla sanità Giovanni Toti facendo il punto sul coronavirus e sui vaccini.

Intanto sono 39.402 le persone che si sono vaccinate con la prima dose dal 1 al 31 gennaio in Liguria.

Alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per gli over 50, sono 794.014 quelli residenti in Liguria, di questi hanno fatto almeno la prima dose 722.768 pari al 91,03% della popolazione. Hanno invece completato il ciclo vaccinale 701.074 persone (pari all’88,29%). Ammontano a 545.258 gli over 50 che hanno fatto la dose booster pari al 68,67%. Ne consegue che in Liguria devono fare il vaccino 71.246 persone over 50 cioè l’8,97% della popolazione residente.

Intanto i ricoverati in Liguria sono 760, in lieve aumento rispetto ai giorni scorsi. Stabili le terapie intensive a quota 33. In discesa i nuovi positivi a quota 1720 su 12.711 tamponi tra molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore.