"Per prendere congedo. Lettere ad Angelo Barile". L'opera di Camillo Sbarbaro presentata dal professor Pier Luigi Ferro

Verrà presentato dal professor Pier Luigi Ferro, il prossimo 10 febbraio alle ore 16 in streaming sulla piattaforma Meet dall’Aula Magna del Liceo Chiabrera Martini, il volume che raccoglie le lettere del poeta Camillo Sbarbaro ad Angelo Barile dal titolo "Per prendere congedo. Lettere ad Angelo Barile".

La storia di un’amicizia nata sui banchi del liceo, nel lontano 1904, e durata lungo tutta la vita: quella di Camillo Sbarbaro, una delle più importanti voci della poesia italiana del Novecento, e quella di Angelo Barile, il “poeta della grazia”, come lo definì il comune maestro, Adelchi Baratono, professore di filosofia e storia dell’arte al Chiabrera di Savona.

L’epistolario, ordinato da Domenico Astengo e Stefano Verdino che lo presenterà insieme a Pier Luigi Ferro, raccoglie le lettere di Sbarbaro all’amico, testimoniando gli ultimi venti anni di un rapporto delicato, complesso e affettuoso che si è protratto fino al 1967, anno della scomparsa di entrambi a pochi mesi di distanza.

Il volume completa così il disegno tracciato dalle Cartoline in Franchigia prima, curate da Sbarbaro stesso e uscito nel lontano 1966 per Vallecchi, ma da poco ristampato da San Marco dei Giustiniani (2019, a cura di E. Cardinale), l’editore genovese cui si deve anche La trama delle lucciole. Lettere ad Angelo Barile (1919-1937), curato nel 1979 da D. Astengo e F. Contorbia.

Le lettere a Barile sono in sostanza, nel loro insieme e in particolare in questo ultimo volume, la più cospicua, commovente testimonianza autobiografica consegnataci da Sbarbaro stesso sulla propria vicenda umana e letteraria.

Per ricevere il link di collegamento scrivere entro il 7 febbraio a pierluigiferro@liceochiabreramartini.it