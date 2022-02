Albissola, nell'aiuola davanti alle scuole posizionata una targa contro il bullismo (FOTO)

Una targa in ceramica dedicata alla lotta contro il bullismo posizionata ad Albissola Marina nella riqualificata aiuola circolare davanti ai cancelli d'ingresso delle scuole elementari.

Questa l'iniziativa dell'amministrazione promossa dal vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro.

"L'idea di dedicare un luogo pubblico alla campagna di sensibilizzazione contro tutti i tipi di bullismo, mi è venuta durante i lavori in corso di rigenerazione degli arredi urbani (cestino, panchine) e dell'aiuola circolare di Piazzetta Salomoni posta davanti il cancello d'ingresso delle Scuole Elementari - ha spiegato Silvestro - Pertanto ho dato l’incarico al servizio manutenzioni di ultimare questo piccolo lavoro di restyling dell’aiuola e degli arredi urbani presenti, cogliendo anche l'occasione appunto, per celebrare la Giornata nazionale contro il Bullismo ed il Cyberbullismo, che cade il 7 febbraio, dando così seguito ad una iniziativa simbolica di sensibilizzazione alla campagna contro questo triste fenomeno, rivolta non solo agli alunni ma a tutta la nostra comunità".

"Le lavorazioni che sono state da poco concluse, hanno riguardato:

il recupero delle tre panchine, del cestino gettacarte e della ringhiera circolare che delimita l'aiuola centrale della piazza, dando loro una nuova livrea con i colori giallo e blu, che generalmente identificano la lotta contro il bullismo ed il cyberbullismo;

la completa rigenerazione dell'aiuola centrale, attraverso la posa di nuovo telo pacciamante, la stesura di lapillo e ciottolato bianco e la piantumazione di nuove piante della specie "sterlizia reginae" detta anche "uccello del paradiso";

Anche la grande palma che avevo donato al Comune alcuni anni fa sempre per "arredare" l'aiuola davanti le Elementari, sta crescendo rigogliosa;

Infine la collocazione sempre all'interno dell'aiuola centrale , di una targa in ceramica , da me dedicata per l'iniziativa e sempre da me decorata a mano presso la Manifattura Ceramiche Pierluca di Dario Bevilacqua che mi ha ospitato e "sopportato" seguendomi passo passo nelle fasi della decorazione e che naturalmente ringrazio per la disponibilità dimostrata a favore dell’iniziativa" continua Silvestro.

"Tutte le lavorazioni di restyling della piazzetta, sono state tutte eseguite in economia dal personale comunale addetto alle manutenzioni e alla cura del verde, utilizzando in gran parte materiali e piante 'avanzati' dalla riqualificazione già recentemente ultimata delle fioriere di Piazza Rossello. Insomma con questo piccolo intervento di rigenerazione della piazzetta Salomoni, che ha colorato con il blu ed il giallo gli arredi urbani e la posa all'interno dell'aiuola circolare, della targa ceramica dedicata, abbiamo realizzato un piccolo segno simbolico ma concreto per rompere il velo dell'indifferenza, riqualificando un luogo che sta lì, davanti la scuola, in mezzo ai ragazzini e a tutti coloro che percorrono le vicinanze di questa piazzetta, restituendogli decoro e facendone un nuovo luogo di ritrovo, di aggregazione che speriamo porti i giovani e gli adulti a riflettere e a tenere alta l'attenzione sul problema del bullismo esistente purtroppo nella società ma anche in Internet, dove possono nascondersi gravi rischi per i nostri ragazzi" conclude il vicesindaco e assessore.