Svincolo Aurelia Bis per raggiungere l'ospedale. Gli Amici del S. Paolo: "Vitale per le emergenze senza attraversare la città"

Il rendering del passato progetto per lo svincolo della Margonara

"Ricordiamoci dell'importanza dello svincolo per l'ospedale quando parliamo di Aurelia Bis, qua sì che i sindaci hanno competenza".

A dirlo è il presidente degli Amici del San Paolo Giampiero Storti dopo che nei giorni scorsi i sindaci di Savona, Vado, Albissola Marina, Albisola Superiore, Bergeggi e Quiliano in una riunione hanno deciso di inviare una lettera ad Anas sul tema dell’Aurelia bis nella quale hanno chiesto un incontro “per la condivisione del nuovo piano esecutivo”.

Oltre al completamento della variante che parte da Luceto e arriva fino in corso Ricci e che ha raggiunto l'80% dei lavori, anche lo svincolo della Margonara è al vaglio da tempo (era stato bocciato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici) e potrebbe essere fondamentale per risolvere i problemi di collegamento dei mezzi di soccorsi molto spesso alle prese con le code del centro.

"Per tutto il comprensorio di 165.000 abitanti (Val Bormida e levante savonese) il rapido raggiungimento del San Paolo sarebbe vitale specialmente per le emergenze urgenze senza attraversare la città" ha proseguito Storti.

“Alla luce della notizia in base alla quale sarebbe in via di definizione il nuovo piano esecutivo del completamento dell’Aurelia Bis - è il testo della lettera inviata dai primi cittadini dei sei comuni - richiediamo un incontro al fine di conoscere maggiormente nel dettaglio il progetto e le tempistiche di realizzazione. Riteniamo inoltre utile ripristinare da subito il tavolo di confronto tra Anas e amministrazioni locali, anche al fine di definire, già da ora, le modalità di gestione della riapertura dei cantieri e degli eventuali disagi a essi connessi”.

Parallelamente i sei sindaci avevano anche deciso di assumere ulteriori iniziative per il completamento dell’infrastruttura fino al casello di Savona e anche del secondo svincolo a levante.