Peste suina, Piana (vice presidente Regione): "Dati stabili, 15 i casi in Liguria"

"Sono 5 le carcasse esaminate nelle ultime 24 ore, di cui una localizzata a Mignanego è risultata positiva alla peste suina. Salgono dunque a 15 i casi positivi totali dall'inizio del monitoraggio e, in questa mattinata, ci è stata segnalata un'altra carcassa nello stesso areale che sembra portare i segni della peste suina, su cui sono in corso le analisi. Tra poche ore si terrà il nuovo tavolo tecnico per aggiornare le linee strategiche sul contrasto e l'eradicazione dell'epidemia, mentre i tecnici e i volontari qualificati continuano a lavorare a pieno ritmo".

Lo dice in una nota il vice presidente e assessore all' Allevamento della Regione Liguria Alessandro Piana.

"Ricordo che le nostre carni sono super controllate e sinonimo di garanzia sanitaria: il nostro dovere è quello di sostenere il settore contro diffidenze ingiustificate" conclude Piana.