Pietra, biblioteca comunale "Silvio Accame": un 2022 ricco di novità

Con l’apertura della pagina Facebook e il profilo Instagram, la biblioteca civica “Silvio Accame” è, da qualche giorno, attiva sui social network. Per seguirla, rimanere aggiornati sulle molteplici iniziative culturali, trovare informazioni sui servizi offerti e sulle nuove acquisizioni ma anche tante curiosità, basta cercare @bibliotecacivicapietraligure su entrambi i social media.

"Con questi due strumenti, la biblioteca comunale si apre alle nuove tecnologie e punta ad essere sempre più vicina agli utenti e ad interagire con loro, nell’ottica a noi cara di servizi facilmente fruibili da tutti – commentano il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore alla cultura Daniele Rembado – L’obiettivo è quello di promuovere la frequentazione della biblioteca e si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione, potenziamento e comunicazione promosso dalla nostra amministrazione. L’idea, nata dallo staff della biblioteca che ringraziamo per l’impegno e la creatività che ogni giorno mettono nel loro lavoro, è quella di scambiare consigli di lettura, piccole recensioni, desiderata, proposte tematiche e condividere idee, opinioni e suggerimenti, con l’intento di creare una community, fidelizzare i lettori affezionati ma anche di attirarne di nuovi".

"Nonostante il periodo segnato dalla pandemia e dalle conseguenti restrizioni, gli utenti hanno continuato ad usufruire dei servizi della biblioteca e sono diversi i nuovi iscritti e questo ci sprona ad implementare nuovi servizi e a migliorare quelli esistenti – continuano - Grazie ai contributi ministeriali del “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, abbiamo avviato un corposo programma di nuove acquisizioni, rimpolpando la sezione delle novità con l’acquisto di centinaia di libri di letteratura e saggistica per tutte le età e per tutti i gusti".

"Inoltre, a seguito di un progetto sostenuto in parte dalla Fondazione De Mari, la biblioteca inizierà a riordinare e catalogare il suo fondo storico, contenente anche testi in lingua francese, così da permetterne la fruizione ma anche la valorizzazione. Ancora, e non da ultimo, attenzione sarà dedicata all’implementazione di nuovi spazi, come il giardino, per altro già a disposizione degli utenti, che con la primavera verrà abbellito e attrezzato oltre che per la lettura e per lo studio, anche per l’organizzazione di incontri culturali ed eventi per i più piccoli. Stiamo, inoltre, allestendo una nuova saletta di lettura per poter garantire più postazioni dove leggere, sfogliare le riviste a disposizione o studiare in tutta comodità e, da metà novembre, fuori dalla biblioteca è stato installato un box per la restituzione, in qualsiasi momento della giornata e week end compresi, di libri e dvd presi in prestito".

"Il 2022, per la biblioteca comunale, sarà un anno ricco di novità e, soprattutto, di potenziamento del ruolo fondamentale che svolge per l’intera comunità e del suo esserne risorsa indispensabile di crescita. Siamo convinti che “mission” importante di una biblioteca civica, sia coinvolgersi il più possibile con la propria comunità, sia “uscire” dalle proprie pareti e aprirsi al territorio e l’approdo sui social ne è una tappa fondamentale. E’ un percorso che abbiamo intrapreso già l’anno scorso, con il progetto “Anima_Mente” e la realizzazione di una piccola “sezione” esterna della biblioteca presso la residenza protetta comunale “Santo Spirito”, ed è nostra intenzione portarlo avanti sempre più nei prossimi mesi”, concludono il sindaco e l’assessore.