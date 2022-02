Quiliano, picchetto d'onore per l'ultimo saluto al carabiniere Roberto Callegari (FOTO e VIDEO)

"Il silenzio sembra l'unica voce adatta al dolore grande di questi giorni".

Queste le parole di don Alessio Allori in apertura della sua predica in una gremita chiesa di Valleggia per ricordare il carabiniere Roberto Callegari, che ha perso la vita a 54 anni nel pomeriggio di martedì scorso sulle strade della località Manie a Finale.

Tanti i colleghi, oltre ai parenti, gli amici e i conoscenti che hanno tributato l'ultimo saluto con un picchetto d'onore in ricordo dell'appuntato scelto, in servizio con mansioni d'ufficio e come autista nel comando della Compagnia di Savona.

A non lasciargli scampo un malore, probabilmente un infarto, che lo ha colto mentre si trovava in sella alla sua mountain bike sull'altopiano dell'entroterra finalese. A notarlo accasciato a bordo strada all'altezza del camping San Martino, intorno alle 16, erano stati alcuni passanti che avevano allertato il 112 cominciando a praticargli nel frattempo il massaggio cardiaco.

Sul posto erano giunti i militi della Croce Bianca finalese e il personale dell'automedica Sierra 4, ma nonostante le manovre praticate anche con l'aiuto del defibrillatore per lui non c'era stato nulla da fare.

Originario del genovese ma da vent'anni circa in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri savonesi, lascia la moglie e una figlia, oltre al ricordo commosso dei colleghi.