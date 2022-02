Cinghiale morto a Varazze: l'Istituto Zooprofilattico esclude la positività alla peste suina

Sono attualmente 35 i cinghiali positivi alla peste suina, 17 riscontrati in Piemonte e 18 invece in Liguria tutti in provincia di Genova, l'ultimo riscontrato a Rossiglione.

Questi i dati forniti ieri, 11 febbraio, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e della Val d'Aosta che ha pubblicato anche la mappa del contagio escludendo così la positività dell'ungulato trovato senza vita a Varazze.

Nella mattinata di mercoledì la carcassa del cinghiale era stato rinvenuta sulla spiaggia varazzina all'altezza dei Bagni Rosso Perù ed immediato era stato lanciato l'allarme un passante. Sul posto erano giunti la polizia locale, la Capitaneria di Porto e i carabinieri forestali con l'area che era stata transennata ed era stata contattata l'Asl.

Così come avvenuto ad Albissola e a Sassello in località Pratovallarino, è stata scongiurata la positività al virus, escludendo il savonese come zona colpita.