Congresso Pd di Vado Ligure, Alessandro Oderda confermato segretario del circolo

Venerdì 11 nella sede di piazza Cavour si è svolto il Congresso del Circolo di Vado Ligure del Partito Democratico.

Alla discussione hanno preso parte un buon numero di iscritti. Sono intervenuti Emanuele Parrinello, candidato unitario alla carica di Segretario provinciale, Roberto Arboscello consigliere regionale Pd e il senatore Franco Mirabelli, attuale Commissario della Federazione.

Alessandro Oderda, segretario uscente e unico candidato per un nuovo mandato, nel suo intervento ha brevemente ricordato le radici storiche e culturali di Vado Ligure ancora ben salde, il grande contributo dato alla Resistenza e alla lotta di Liberazione dal Nazifascismo, il tessuto associativo legato ai partiti di Sinistra e al movimento cattolico-democratico dal Dopoguerra in poi.

Oderda ha poi sottolineato il forte ruolo delle diverse Amministrazioni Comunali lungo il corso dei decenni nel programmare lo sviluppo economico e sociale e nel dare risposte ai bisogni dei cittadini non dimenticando mai i concetti di solidarietà ed equità, un connubio che a Vado Ligure continua tuttora con l'appoggio del Pd all'attuale Amministrazione.

Dopo il discorso di Oderda, ha preso la parola Emanuele Parrinello delineando alcuni punti salienti con cui intende caratterizzare il suo mandato.

Parrinello ha sottolineato come punto qualificante del suo mandato l'esigenza ineludibile di adottare un metodo di lavoro che consista in un rigoroso approfondimento delle principali questioni legate al nostro territorio; seguito poi da un confronto con i vari Circoli e con le Amministrazioni Comunali laddove il Partito Democratico è forza di Governo e successivamente con l'elaborazione di una proposta unitaria da presentare ai cittadini, alle forze sociali ed economiche, associazioni, sindacati.

Gli iscritti hanno dato vita ad una serie di interventi che hanno riguardato le tematiche locali, le questioni amministrative, il ruolo che il Circolo dovrà avere sia tra i cittadini sia nella vita sociale vadese e sono state affrontati anche temi di politica nazionale.

Il consigliere regionale Arboscello nel suo intervento ha toccato alcuni punti riguardanti le questioni di più stretta attualità che coinvolgono temi e scelte affrontati in sede di Amministrazione Regionale ma che hanno una immediata e rilevante ricaduta anche sui nostri territori (portualità, gestione dei rifiuti, infrastrutture, sanità) mentre il senatore Mirabelli, anche rispondendo ad alcune sollecitazioni degli iscritti, ha delineato le ultime vicende relative all'elezione del Presidente della Repubblica e più in generale al ruolo che ha avuto finora e che dovrà avere il Partito Democratico nella vita pubblica.

L'esito della votazione ha visto la riconferma all'unanimità di Alessandro Oderda come Segretario del Circolo e il sostegno altrettanto unanime alle candidature di Parrinello come segretario provinciale e di Valentina Ghio come segretaria regionale.

Oderda sarà affiancato dal nuovo gruppo dirigente di cui fanno parte Vanessa Briano, Roberto Costagli, Laura Rizzuti e Paolo Vignola in qualità di componenti della Segreteria. E' stato nominato anche il nuovo Consiglio Direttivo.