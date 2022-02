Sicurezza in Darsena, incontro assessore-comitato: "Ubriachi e musica a tutto volume 4 giorni a settimana"

Nuove telecamere, un presidio più costante, punti luce, spazi aggregativi per i giovani ed eventi.

Queste le richieste e i punti che sono stati esposti durante la riunione che si è svolta mercoledì scorso nella zona della Darsena di Savona tra l'assessore Barbara Pasquali e alcuni consiglieri comunali con una ventina di cittadini componenti del Comitato della zona e esercenti.

"È stato il primo incontro di una lunga serie poi proseguiremo in Piazza delle Nazioni, in via delle Trincee e con il Comitato Piazza del Popolo invece abbiamo un confronto continuo. I residenti comprendono che si stanno facendo tutti gli sforzi necessari, per far sì che ci sia una convivenza civile tra tutte le anime, tra chi ci vive, chi lavora e gli utenti della zona - spiega l'assessore Pasquali - I cittadini lamentano una sorta di deregulation su ogni cosa e bisogna riuscire a trovare una soluzione, se non ci sono luoghi aggregativi non sanno dove andare e così si svagano nella Darsena".

"Non c'è solo la prevenzione e la repressione da mettere in atto ma anche tutto un lavoro da fare per cercare spazi dove i giovani si possano aggregare e poi lavorare insieme agli esercenti e all'assessore competente Elisa Di Padova per far vivere la Darsena diversamente facendo manifestazioni. Su questo potremo trovare della collaborazione" ha continuato l'esponente di Italia Viva.

"Abbiamo sottolineato il fatto che si stanno apprezzando gli sforzi e rispetto al passato qualche segno di attenzione c'è ma non basta, ci sono spesso episodi fino alle 3 di notte di persone che si ubriacano e ascoltano musica a tutto volume, la situazione è ancora da gestire e sappiamo che non sarà facile risolvere il problemi" dicono dal Comitato della Darsena, stufi dopo la rissa avvenuta lo scorso 16 gennaio in via del Molo che ha portato la Questura ad identificare e poi denunciare 8 giovani tra i 17 e i 29 anni.

"Siamo perplessi dall'intervento soft del Questore, non sono solo episodi sporadici è una situazione che avanti per 3-4 notti alla settimana soprattutto il fine settimana e il mercoledì. Il clou è sempre dalla mezzanotte in poi e non c'è nessuno a controllarli da quell'ora, abbiamo cercato di dare dei suggerimenti, la nostra opinione, partendo dall'incrementare il numero delle telecamere, non ha senso infatti che un privato cittadino faccia le riprese, ci vuole una zona che sia controllata e ci è stato detto che stanno pensando ad aumentare il numero. In piazzale De Andrè invece la zona è buia e sporca" continuano.

"Noi siamo fiduciosi ma vista l'esperienza passata ci aspettiamo che si muova qualcosa, vorremmo che ci fosse la prevenzione ed interventi a lungo raggio per sanare questo disagio, se non si fa qualcosa quest'estate sarà ulteriormente un problema" conclude l'esponente del comitato.