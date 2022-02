A spasso per l’Europa, passando per Albenga: Bruno e il suo asinello Alekum in sosta nella città delle torri (FOTO)

Il 39enne Bruno, con il suo asinello Alekum, di passaggio ad Albenga.

Sono tante le persone nel ponente savonese che negli ultimi giorni stanno immortalando e pubblicando sui social foto di un uomo che viaggia in compagnia di un asino: si chiamano Bruno e Alekum e sono partiti da molto lontano, esattamente da Porto, in Portogallo. Un lungo viaggio iniziato 7 anni fa per il portoghese Bruno, sempre con il suo fedele asinello, che a un certo punto della sua esistenza ha lasciato gli agi e la modernità per intraprendere un percorso di vita errante.

Bruno e il suo compagno di viaggio Alekum si spostano a piedi, nel totale rispetto dell'animale, sostano in aree urbane e talvolta vengono ospitati da persone che hanno piacere di ascoltare racconti e aneddoti del loro straordinario viaggio alla scoperta del mondo.

Bruno e Alekum, che oggi sono ad Albenga, si metteranno in cammino presto in direzione Francia, per raggiungere Santiago.