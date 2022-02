Stop al Green Pass dal 31 marzo, il sottosegretario Costa apre: "Scenario possibile"

Eliminare il Green Pass dal 31 marzo, data in cui al momento, salvo proroghe, è prevista la cessazione dello stato di emergenza legato alla pandemia da Covid 19, è uno "scenario possibile".

Ad affermarlo ai microfoni di "Radio Anch'io", programma radiofonico mattutino in onda su Radio 1, è stato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ricordando come però questo sia legato alla somministrazione delle terze dosi di vaccino: "Con questo ritmo è ragionevole pensare che per marzo potremmo avere completato la campagna vaccinale aprendo un nuovo scenario con progressivo allentamento delle misure restrittive, Green Pass compreso" ha spiegato.

L'obbiettivo resta quindi quello di "riportare alla normalità il Paese" senza rinnovare lo stato di emergenza, "e da quel momento inizierà certamente una fase nuova" ha aggiunto l'esponente di Noi con l'Italia.