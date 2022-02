Concessioni a gara dal 2024, Grande Liguria: "Una doccia fredda per i balneari"

"Una doccia fredda per i balneari. Il governo di cui fanno parte tutti i partiti ad eccezione di Fratelli d'Italia ha varato nel Consiglio dei ministri (votato all'unanimità) l'emendamento al ddl sulla concorrenza che interviene sulle concessioni balneari, prevedendo la messa a gara dal primo gennaio 2024". Cosi commenta Grande Liguria, dipartimento turismo e commercio.

"Una canzone che vinse Sanremo si intitolava 'Fiumi di parole' ,in questo caso chiacchiere tante, tutti i partiti d'accordo nel salvaguardare i balneari, ricordiamo passerelle e incontri con la presenza del ministro al Turismo avvenuti in quel di Loano in occasione delle elezioni amministrative ultime scorse, e poi questo ministro si è accodato votando in questo modo vergognoso".

"Spiace fare le Cassandre ma Grande Liguria aveva messo in guardia, dicendo 'non fidatevi della partitocrazia perché per tenere lo poltrone faranno di tutto ivi compreso darvi una sonora fregatura'. Noi siamo vicini ai balneari, esprimendo sdegno per quanto accaduto ovviamente pronti a sostenere (nel nostro piccolo) qualsiasi iniziativa" conclude Grande Liguria.