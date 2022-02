"Buon compleanno Faber!", a Pietra Ligure un flash mob in piazza San Nicolò in memoria di Fabrizio De André (FOTO e VIDEO)

Il 18 febbraio 1940 nasceva Fabrizio De André. A distanza di un giorno da quello che sarebbe stato il suo 82esimo compleanno, a Pietra Ligure qualcuno ha voluto omaggiare la memoria di Faber in maniera decisamente particolare.

Il gruppo goliardico "Pulp in Valmaremola" ha infatti colto l'occasione del mercato settimanale per improvvisare un flash mob: nella centralissima piazza San Nicolò, tra i banchi dei commercianti, sono così risuonate le note di "Volta la carta" e "Crueza de mä". Una graditissima sorpresa per la gente presente nel centro cittadino.