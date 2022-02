Albissola, Valentina Mazzieri nominata responsabile cittadino della Lega: "Lavoreremo per le prossime comunali ad una lista civica aperta a tutti"

"Vogliamo giocare una tornata elettorale in prima persona e speriamo che fra due anni la politica sia in una situazione normale senza le difficoltà che stanno caratterizzando il centrodestra e quelle che sono le alleanze".

Così il senatore e commissario provinciale della Lega Paolo Ripamonti ha annunciato la nomina di Valentina Mazzieri, 46 anni, come responsabile cittadino di Albissola Marina e la creazione di una nuova sezione del carroccio nel comune albissolese.

Nel maggio del 2024 ci saranno infatti le elezioni comunali e la Lega sta già lavorando in vista delle amministrative dopo che poco meno di tre anni fa si era presentata una sola lista civica guidata dall'attuale sindaco Gianluca Nasuti che ha al suo interno diverse personalità tra cui il vicesindaco e assessore Luigi Silvestro, vicino al centrodestra.

Proprio lo stesso Silvestro la settimana scorsa era presente alla riunione di Cambiamo in Provincia.

"Comunque sia lavoreremo per una lista civica che avrà la sua connotazione, aperta a tutti, con nessun imposizione di nessuno e che dovrà avere il compito di ascoltare i cittadini" ha continuato Ripamonti.

"Questo sarà un percorso che ricalcherà la ferma intenzione di espanderci a 360°, si parte da Albissola Marina, con l'obiettivo di costruire sezioni di riferimento in tutta la provincia, seguiranno infatti Noli, Vado e Quiliano, comuni che sono interessati nell'imminente e in prospettiva al voto amministrativo - dice Dario Ghezzi, commissario della Lega di Savona che potrebbe a breve diventare coordinatore provinciale - Vogliamo creare una classe dirigente in grado di dare risposte ai cittadini in tempo e che sia in grado di amministrare rispettandoli. Vogliamo dar vita ad un percorso di costruzione che si differisca da quello che stiamo facendo su Savona città che è invece di ricostruzione. L'augurio a Valentina che è albissolese da generazioni, di fare un buon lavoro, daremo vita da domani ad una serie di iniziative di ascolto sulla città, portando un sentimento di partecipazione".

"Albissola è il mio tutto e mi occupo delle problematiche scolastiche, ringrazio Dario e la Lega per le opportunità che mi hanno dato, so che ci sono problemi ad Albissola e andremo a monitorare ciò che riguarda il territorio e i cittadini, il mio sarà un impegno costante" ha specificato la nuova responsabile di Albissola del Carroccio Valentina Mazzieri, residente a Savona e candidata alle elezioni del comune capoluogo nella lista della Lega a sostegno dell'allora candidato Angelo Schirru dove aveva raccolto 51 preferenze.

"Noi non abbiamo cambiato quello che siamo, siamo collocati all'interno di un'area geografica molto chiara e credo che sia difficile trovare un accordo con chi politicamente è distante da noi, ma niente ci impedisce di trovare alle elezioni la soluzione migliore per i cittadini, l'amministrazione attuale ha dimostrato che è possibile" conclude Ripamonti.