Elezioni Cairo, il centrodestra si riunirà il 28 febbraio. La Lega: "Ogni ricostruzione, polemica, retroscena su nomi e candidati lascia il tempo che trova"

Il prossimo lunedì 28 febbraio la coalizione di centrodestra si riunirà per definire gli assetti per le prossime elezioni comunali di Cairo Montenotte e Chiavari come avvenuto a Genova e La Spezia.

A comunicarlo è la Lega dopo la polemica nata dalle parole del senatore e commissario provinciale leghista Paolo Ripamonti che ha chiesto a Cambiamo di chiedere alla città se il nome del sindaco uscente totiano Paolo Lambertini sia quello adatto da ricandidare, con la pronta risposta di Mauro Demichelis, coordinatore Provinciale e Angelo Vaccarezza, coordinatore regionale di "Cambiamo! con Toti" che hanno chiesto se "l'esponente del carroccio parla a titolo personale o questa è la posizione del partito in provincia di Savona? I Consiglieri Regionali della Lega Brunello Brunetto e Stefano Mai si riconoscono in queste dichiarazioni? L'on. Edoardo Rixi, Segretario Regionale della Lega, le sottoscrive?".

"All’ordine del giorno la scelta dei candidati sindaci nei rispettivi Comuni. Fino a quell’incontro ogni ricostruzione, polemica, ipotesi o retroscena su nomi e candidati lascia il tempo che trova" dicono dalla Lega.