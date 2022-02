Pietra, il 24 febbraio al "Moretti" l'anteprima di "Io sono Vera": "Omaggio alla comunità pietrese"

Giovedì 24 febbraio, con inizio alle ore 20.30, al Cinema Teatro Comunale “Guido Moretti” di Pietra Ligure si terrà la proiezione speciale e in anteprima per la Liguria del film di Beniamino Catena “Io sono Vera”, girato nel mese di ottobre 2019 tra Pietra Ligure, Borgio Verezzi e Finale Ligure.

L’ingresso, consentito con mascherina ffp2 e green pass rafforzato, sarà libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

Il lungometraggio, una coproduzione italo-cilena prodotta da Simone Gandolfo e Manuel Stafanolo per Macaia Film e Karina Jury per Atomica e 17 Films, è stato realizzato in collaborazione con la Genova Liguria Film Commision e patrocinato dal Comune di Pietra Ligure. Film d’esordio dell’acclamato regista di “Doc – nelle tue mani”, è distribuito nelle sale italiane da No.Mad Entertainment.

"'Io sono Vera' è un’occasione importante di valorizzazione del nostro territorio e una grande opportunità di promozione a livello internazionale per la nostra cittadina – commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore alla cultura Daniele Rembado - Le produzioni cinematografiche o televisive, come ad esempio la recentissima serie tv 'Blanca' insegna, sono vetrine straordinarie per i territori dove sono ambientate e stimolo potente per accrescerne l’attrattività turistica. Nel cast del film figurano nomi importanti del mondo del cinema e professionalità di alto livello internazionale, ma anche diversi talenti locali provenienti dalla Compagnia teatrale del Barone Rampante di Borgio Verezzi, a partire da Caterina Bussa, che ricopre il ruolo di Vera da bambina, e Sofia Calli, Kwitchoua Tiokou e Maria Costanza e il giovane attore pietrese Manuel Zicarelli, che vanta già un curriculum di tutto rispetto. Protagonisti, poi, al pari degli attori, sono i paesaggi, lo spazio, la luce e i colori del territorio compreso tra Pietra Ligure, Borgio Verezzi e Finale Ligure, con alcuni luoghi per noi veramente emblematici come, tra gli altri, piazza San Nicolò, il molo 'Marinai d’Italia', il lungomare, il Monte Grosso, l’ospedale Santa Corona, solo per citare i luoghi pietresi".

"L’anteprima regionale al Cinema Teatro Moretti è un omaggio veramente graditissimo a Pietra Ligure e a tutta la comunità pietrese di cui non possiamo che essere grati e che abbiamo scelto di offrire alla nostra cittadinanza con l’ingresso libero e gratuito proprio per permettere a tutti di godere del film. Ringraziamenti specialissimi a tutti coloro che hanno contribuito a portare nel nostro ponente questo evento, in primis alla 'Genova e Liguria Film Commission' e alla sua presidente Cristina Bolla, al regista Beniamino Catena, al produttore Simone Gandolfo, a tutto il cast e alla troupe e a tutti quelli che a vario titolo si sono coinvolti e hanno contribuito, ciascuno con il propria creatività e il proprio impegno, alla realizzazione di questo film che da pochi giorni è nelle sale cinematografiche italiane e già da tempo ha iniziato il suo viaggio nei più importanti festival cinematografici di settore internazionali, riscuotendo premi e, ovviamente, moltissimi applausi a cui ci associamo", concludono De Vincenzi e Rembado.