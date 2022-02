Borghetto S. Spirito: un nuovo mezzo per la Polizia Municipale (FOTO)

Il parco macchine della Polizia Municipale di Borghetto si è arricchito di un nuovo mezzo. Grazie ai fondi ministeriali che il comune si è aggiudicato lo scorso agosto è stata acquistata e allestita una Fiat Panda ibrida da utilizzarsi per l’attività istituzionale.

“Stiamo proseguendo nell’opera di potenziamento del Comando di PM - dichiara il sindaco Giancarlo Canepa - Oltre al parco mezzi in via di adeguamento nel segno di politiche ambientali ecosostenibili che oggi viene ulteriormente implementato con una nuova vettura ibrida, nel corso del 2021 abbiamo sensibilmente potenziato l’organico con l’inserimento di quattro nuovi agenti che hanno alleviato la sofferenza in cui versava il servizio per la carenza di personale contribuendo anche alla crescita professionale del settore grazie alle competenze dei nuovi arrivati maturate in anni di servizio in altri Enti. Per il 2022 è prevista un’ulteriore assunzione”.

È in fase di realizzazione, inoltre, il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza comunale che prevede, per un importo di circa 197mila euro finanziato in parte con l’aggiudicazione di un bando ministeriale di 182mila euro e in parte con un contributo dell’ente di 15mila euro, la posa di diverse telecamere, di una rete di trasmissione dati in fibra ottica e la realizzazione di una centrale operativa tecnologicamente all’avanguardia per la visione delle immagini che verrà messa a disposizione delle Forze dell’Ordine come previsto dal “Regolamento sulla Videosorveglianza” già approvato in Consiglio Comunale.

“Nonostante le difficoltà economiche ereditate dalla passata amministrazione - conclude il sindaco Canepa - siamo riusciti a ridare la giusta dignità a un servizio strategico, in passato forse un po’ troppo trascurato, essenziale per la sicurezza e l’ordine del paese e, nel limite delle possibilità, proseguiremo con ulteriori potenziamenti con l’obbiettivo di arrivare a ripristinare i servizi nelle fasce orarie oggi scoperte”.

Attualmente il parco vetture della Polizia Municipale è composto da una Suzuky S-Cross ibrida, una Fiat Panda ibrida, un Fiat Ulysse, e una Fiat Tipo che nel breve verrà sostituita da una Jeep Renegade, in fase di allestimento e anch’essa ibrida, a testimoniare l’attenzione verso le politiche ambientali e “green friendly” dell’amministrazione comunale borghettina.