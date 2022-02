Cairo, le "sfere" del vecchio albero di Natale diventano lampade in piazza della Vittoria (FOTO)

Dopo i cerchi spuntano tantissime sfere in piazza della Vittoria a Cairo Montenotte. Sono in corso in questi giorni i lavori di installazione delle "Globo Out" della Slide, una serie di "lampioni" che serviranno a decorare e illuminare le aiuole attorno a Palazzo di Città.

"Si tratta delle lampade del vecchio albero di Natale, adattate per l'utilizzo a terra" spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione.

"Da buoni liguri non buttiamo via nulla", si legge ironicamente sulle pagine social create per l'inaugurazione della nuova piazza della Vittoria.

Il taglio del nastro si è tenuto lo scorso mese di novembre: un restyling da 1.800.000 euro, finanziato all'80% dalla Regione mediante un contributo di 1.440.000 euro (a valere sul Fondo Strategico Regionale) e al 20% (360 mila euro) con fondi comunali.