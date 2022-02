Cantiere sulla Sp29 del Cadibona a Montemoro: terzo giorno di code sul tratto

Terza giornata di "passione" per i pendolari che percorrono la SP29 del colle di Cadibona in località Montemoro a Savona.

Da lunedì scorso (fino a venerdì 25 febbraio) è stata sospesa temporaneamente la circolazione ai veicoli che hanno massa superiore alle 7,5 tonnellate e per tutti gli altri mezzi (esclusi i veicoli di soccorso e i mezzi pubblici di linea) è stato istituito un transito a senso unico alternato regolato da due semafori per lavori di sagomatura e rifacimento della pavimentazione stradale e non stanno mancando in entrambe le direzioni con gli automobilisti costretti ad aspettare diversi minuti per percorrere il tratto.

In quella zona, interessata negli ultimi anni da diversi incidenti stradali che avevano coinvolto mezzi pesanti, la Provincia aveva già effettuato una prima parte di lavori di manutenzione con il ripristino di barriere danneggiate, posa di segnaletica con pannelli luminosi e taglio alberature a valle, per un incremento della visibilità stradale.

"I prossimi lavori in programma per il rifacimento della pavimentazione stradale porteranno il completamento di tutte le opere garantendo un miglioramento della sicurezza stradale a tutela dei residenti e degli utenti della strada" dicono dalla Provincia.

"L'amministrazione sta affidando a professionisti esterni la verifica della possibilità di un progetto di variante per la realizzazione di un nuovo tracciato che porterebbe a dismettere tale tratto" proseguono da Palazzo Nervi che sta pensando di risolvere il problema legato al ribaltamento di 4 camion in 10 anni.