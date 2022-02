Pronto Soccorso Albenga, “Alla manifestazione non vogliamo politica, ha fatto troppi danni”: così i Cittadini Stanchi

“Il Pronto Soccorso ad Albenga lo avevamo perché il territorio ne ha sempre avuto bisogno. La politica, da destra a sinistra, ha distrutto tutto, vanificando sacrifici, lasciti e donazioni dei nostri antenati che hanno pensato alle generazioni future, a noi, che ora possiamo fruire dell’ospedale Santa Maria di Misericordia solo a metà”. Così Angelo Pallaro, portavoce del gruppo dei Cittadini Stanchi, in vista della manifestazione di marzo.

“Alla manifestazione, quando scenderemo in piazza con i sindaci e le associazioni del territorio, insieme ai cittadini che vorranno unirsi per tutelare il diritto alla salute, come Cittadini Stanchi auspichiamo che non ci siano né bandiere né colori politici. La politica resti fuori, ha già fatto abbastanza danni”, conclude Pallaro.