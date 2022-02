Sinergia tra Banca Carige, Upa e Federalberghi Savona: stanziato per il turismo della provincia un plafond di 100 milioni di finanziamenti agevolati

Un accordo di collaborazione denominato ‘Red Carpet del Turismo’ per facilitare il dialogo con la banca e per agevolare il ricorso al credito da parte delle numerose attività ricettive del savonese che, come tutto il settore turistico del Paese, si trovano a vivere un momento delicato con nuove sfide da affrontare ma anche con grandi opportunità da cogliere.

Una sinergia importante quella tra Carige e le due Associazioni di categoria per la ripartenza di un settore particolarmente penalizzato dalla pandemia ma che rimane trainante per il tessuto economico e sociale della provincia e per il quale emergono segnali incoraggianti.

Alle imprese associate che presenteranno richiesta di supporto per aderire ai bandi di finanza agevolata nell’ambito del programma PNRR e/o di accesso al credito sotto forma di finanziamenti a breve o medio-lungo termine l’intesa prevede: un servizio di comunicazione efficiente e rapido grazie a una mail dedicata; l’incontro con un consulente Carige entro 2 giorni dal contatto; tempi di risposta entro un massimo di 5 giorni lavorativi.

A conferma della vocazione di vicinanza e di sostegno al settore turistico-alberghiero Banca Carige ha stanziato di recente un plafond di 100 milioni di euro di finanziamenti agevolati, dedicati in gran parte alle province liguri, e siglato una partnership con player di primo piano a livello nazionale per consentire alle piccole e grandi attività di questo comparto di beneficiare degli strumenti previsti dal PNRR. Il plafond prevede l’erogazione ad un tasso agevolato di finanziamenti a medio-lungo e a breve termine, con garanzia MCC della "sezione speciale turismo", in grado di coprire ogni esigenza che possa emergere dal settore, non solo quelle legate alla partecipazione ai bandi.

“L’accordo conferma l’attenzione costante e il supporto concreto che Carige riserva alle attività di questo settore che sono un asse portante del tessuto produttivo e dell’occupazione del territorio savonese– afferma Gianluca Guaitani, Chief Commercial Officer di Banca Carige. La capacità di ascolto e la conoscenza diretta degli imprenditori locali, a cui si unisce oggi un canale di accesso privilegiato ai nostri servizi, ci consentono di affiancarli al meglio nei loro progetti di crescita e di riqualificazione in un’ottica di sostenibilità. La consolidata e proficua collaborazione con le Associazioni di categoria ci consente di attivare importanti sinergie per poter essere un vero volano di sviluppo per tutta l’economia della provincia”.

“Questo accordo testimonia il buon lavoro di rete che le associazioni di categoria svolgono nell’interesse dei propri associati – dichiara Angelo Berlangieri, Presidente di UPA SV.

Dare una risposta efficace ed efficiente ai bisogni degli imprenditori che rappresentiamo. Cercare quindi partners affidabili e competenti che riescano a fornire un servizio ad hoc alle strutture alberghiere per migliorare la propria offerta e posizionarsi nel mercato con standards qualitativi sempre più rispondenti ai desideri del turista”.

“Con il Red Carpet del Turismo prosegue lo stabile sodalizio tra CARIGE e il mondo del turismo della nostra provincia – afferma Andrea Valle, Presidente di Federalberghi Savona

In questo particolare momento, anche grazie alle opportunità offerte dal PNRR, il nostro settore ha bisogno di essere affiancato da professionisti competenti e CARIGE è un interlocutore affidabile, vicino ed attento.

Tale occasione rafforza, inoltre, la fattiva collaborazione tra le due categorie degli albergatori di questa provincia a vantaggio dei propri associati e di tutto il settore”.