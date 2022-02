32 anni senza Sandro Pertini, gli studenti gli rendono omaggio a Stella (FOTO)

In tanti hanno voluto rendergli omaggio dalle istituzioni militari passando per l'associazione Sandro Pertini guidata da Elisabetta Favetta, i sindaci di Stella Andrea Castellini, Savona Marco Russo, Albisola Superiore Maurizio Garbarini, Albissola Marina Gianluca Nasuti, Celle Caterina Mordeglia, il presidente del consiglio comunale di Varazze Cesare Putignano, i consiglieri regionali Alessandro Bozzano e Roberto Arboscello, la consigliere provinciale Sara Brizzo e soprattutto gli alunni delle scuole stellesi.

La pandemia, il lockdown, la Stella che condividono con il Presidente e anche lo sport: questi i temi trattati dagli alunni che con una rosa in mano gli hanno reso omaggio. In una giornata più che particolare come hanno ricordato gli amministratori visto la guerra scoppiata in Ucraina.