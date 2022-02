Una preghiera per l'Ucraina in chiesa a Savona. Don Piero Giacosa: "Vorrei che il nostro cuore possa capire e continuare ad amare" (FOTO)

Ansia, paura, preoccupazione per il futuro del loro paese ma soprattutto per chi in Ucraina ha ancora i familiari, gli amici.

Nella chiesa del Sacro Cuore di Corso Colombo a Savona nel primo pomeriggio sono diversi i cittadini ucraini che fanno parte della comunità savonese che hanno pregato sia in italiano che nella loro lingua per il loro popolo da questa notte sotto attacco della Russia.

Il presidente russo Putin, dopo un messaggio alla nazione, aveva dato l'ordine d'attacco e i primi bombardamenti avevano colpito diverse città dell'Ucraina, tra cui Kiev. Un attacco che da giorni i servizi segreti americani davano per imminente ma che ha lasciato profondo sgomento nella comunità europea e non solo.

"Sono venuto qui per portare non soltanto la mia personale e della amministrazione che rappresento, ma della città tutta, solidarietà, vicinanza, sostegno e condivisione dell'auspicio della voglia di pace della nostra terra, dell'Europa - ha detto il sindaco Marco Russo in chiesa - Questo è un sentimento forte e un grido che vogliamo alzare con voi, noi vi consideriamo una componente importantissima per la città, della nostra comunità civile, in quanto portate la vostra cultura, storia, radici, questa è una ricchezza per Savona. Quindi sperare, gridare insieme che vogliamo una pace democratica è essenziale.

"Vorrei questa preghiera per noi, sia unifona, di pace, perché il nostro cuore possa respirare, possa capire, continuare ad amare, sperare che quello che sembra impossibile alla realtà degli uomini, sia possibile alla realtà di Dio" ha continuato don Piero Giacosa, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano.