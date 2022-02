Fondi Pnrr per l'Asl2, nel savonese interventi in sei case di comunità, due ospedali e 3 centrali operative per 11 milioni e 689mila euro

Sei case di Comunità, 3 centrali operative territoriali e due ospedali di comunità per un totale di 11 milioni, 689mila 680 euro.

Questi i fondi Pnrr stanziati per l'Asl2 per razionalizzare e implementare l’assistenza sanitaria territoriale concentrata in specifiche strutture del savonese.

Inoltre 1 milione e 800mila euro è stata invece la somma prevista per interventi di adeguamento antisismico delle strutture ospedaliere e ad essere coinvolti sono l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e il retro del polo endoscopico (1 milione) e l'ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte (800mila euro).

Le case di comunità sono previste nel distretto albenganese ad Albenga in via Martiri della Foce con il costo dell'intervento che si attesta sui 300mila euro per l'adeguamento dei locali al piano terra e i lavori di finitura; nel distretto del finalese a Finale Ligure in via della Pineta con la ristrutturazione dei locali piano terra e al secondo piano per 1 milione 27mila 950 euro; nel distretto finalese a Pietra Ligure in viale XXV Aprile in un edificio a due piani che sarà oggetto di ristrutturazione interna ed esterna con adeguamento impiantistico per 2 milioni 59mila 200 euro; nel distretto delle Bormide in corso Martiri della Libertà tramite la ristrutturazione al piano terra e al primo e terzo piano per 2 milioni e 196mila euro; nel distretto savonese a Savona in via Collodi con l'adeguamento dei locali nei primi 3 piani per 1 milione 284mila e 800 euro e in via alla Costa sempre a Savona in un edificio di due piani che sarà oggetto di ristrutturazione interna ed esterna con adeguamento impiantistico per per 1 milione 135mila 200 euro.

Interventi verranno realizzati anche per gli ospedali di comunità al Santa Maria di Misericordia ad Albenga in via Martiri della Foce e verranno adeguati i locali al secondo e terzo piano per 500mila euro e all'ospedale San Giuseppe di Cairo in Corso Martiri della Libertà sarà ristrutturato il primo e secondo piano per 2 milioni e 700mila euro.

Per le centrali operative territoriali attenzione al distretto del finalese a Finale in via della Pineta dove saranno ristrutturati i locali al secondo piano per 79mila 200 euro; nel distretto delle Bormide a Cairo via alla ristrutturazione edile ed impiantistica dei locali in disuso ex sale operatorie al primo piano per 374mila euro; nel distretto savonese a Savona in via Collodi verranno ristrutturati i locali al piano terra per 33mila 300 euro.